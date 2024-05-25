تخرُّج 60 طالبًا سعوديًّا من جامعات "النخبة" الأمريكية

وفي ختام الحفل كرم خشعان الطلبة الخريجين البالغ عددهم 60 خريجًا وخريجة لهذا العام، وهم 9 خريجين من مرحلة البكالوريوس، و32 من مرحلة الماجستير، و3 من مرحلة الدكتوراه، و16 من مرحلة الزمالة، و1 في الزمالة مع الدكتوراه، بواقع 27 خريجًا وخريجة من جامعة هارفارد، و18 من جامعة بوسطن، و8 من جامعة تفتس، و7 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.