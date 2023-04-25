حمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة.. "التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدّسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، التي كان آخرها اقتحام وتدنيس شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمصلى باب الرحمة الذي يعد جزءاً لا يتجزّأ من المسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيامها برفع عَلم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز مشاعر الأمة الاسلامية.