انطلاق فعاليات مهرجان أحد المسارحة للتسوّق والترفيه

ويشتمل المهرجان الذي يفتح أبوابه للزوّار طوال أيام الأسبوع، بدءاً من الساعة 4:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً، على خيمة للتسوّق يوجد بها عديدٌ من المعارض والمحال لمختلف المنتجات الترويجية المختلفة لعدة عارضين وبائعين ومنتجات من مختلف الدول العربية، ومدينة ألعاب كهربائية وهوائية، ومنطقة جلوس العائلات ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، وتقديم عددٍ من الجوائز اليومية، إضافة إلى وجود المطاعم المميزة ومراكز التسوّق الخارجية، والمرافق الخدمية.