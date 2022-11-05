انطلاق فعاليات مهرجان أحد المسارحة للتسوّق والترفيه

انطلقت أمس، فعاليات مهرجان محافظة أحد المسارحة للتسوّق والترفيه، الذي يستمر شهرين.
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوّار على شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفّضة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل الأنشطة التجارية والترفيهية، وزيادة الفرص التسويقية وتفعيل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية، وأن يكون وجهة مناسبة للزوّار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة مع اعتدال أجواء منطقة جازان في هذا الوقت من كل عام.
ويشتمل المهرجان الذي يفتح أبوابه للزوّار طوال أيام الأسبوع، بدءاً من الساعة 4:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً، على خيمة للتسوّق يوجد بها عديدٌ من المعارض والمحال لمختلف المنتجات الترويجية المختلفة لعدة عارضين وبائعين ومنتجات من مختلف الدول العربية، ومدينة ألعاب كهربائية وهوائية، ومنطقة جلوس العائلات ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، وتقديم عددٍ من الجوائز اليومية، إضافة إلى وجود المطاعم المميزة ومراكز التسوّق الخارجية، والمرافق الخدمية.