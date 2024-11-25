اليوم.. نائب أمير مكة يشهد انطلاق مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بجدة

وأضاف أن "المؤتمر، في كل عام، يتبنى العديد من المبادرات التي تعزز الاستدامة وتقديم حلول مبتكرة في قطاع المياه، لافتًا إلى أن الهدف هو أن يصبح هذا المؤتمر حدثاً عالمياً يجذب الخبراء والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، وفي كل عام لدينا مبادرات تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستدامة المائية، بما يواكب رؤية المملكة 2030، نعمل تحت توجه قيادتنا الرشيدة التي تضع الاستدامة في صلب كل مشاريعنا التنموية، وتأتي مبادرة سمو ولي العهد -يحفظه الله- بإعلان تأسيس المنظمة العالمية للمياه لتحقيق الأمن المائي العالمي على رأس المبادرات التي تعزز أهداف الاستدامة وجودة الحياة والتعاون الدولي في هذا المجال".