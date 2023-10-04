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وزير التعليم: سيتم إشراك المعلم والمعلمة في وضع آلية النقل الخارجي
"البنيان" أكد أن الوزارة حريصة على الاستقرار الوظيفي والأسري للمعلمين
أكد وزير التعليم يوسف البنيان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم أن النقل الخارجي يخضع للمراجعة والتطوير، موضحًا أنه سيتم إشراك المعلم والمعلمة في وضع الآلية، وأن الوزارة حريصة على الاستقرار الوظيفي والأسري للمعلمين.
وقال إن الوزارة حرصت على إعلان إجراءات حركة النقل الخارجي العام الماضي قبل نهاية العام الدراسي؛ ما منح المعلمين والمعلمات الوقت الكافي لترتيب احتياجاتهم الشخصية والمهنية.. مبينًا أن موضوع النقل يأخذ جُل اهتمام الوزارة، وسوف يُشرَك المعلم والمعلمة في هذا المجال.
وكانت حركة العام الماضي قد شملت أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.