وزير التعليم: سيتم إشراك المعلم والمعلمة في وضع آلية النقل الخارجي

وكانت حركة العام الماضي قد شملت أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.