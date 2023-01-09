أمير الرياض يحضر حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.. الاثنين المقبل

وأشارت الأمانة العامة للجائزة إلى إقامة الملتقى السادس لأفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، موضحة أن المشاركين سوف يناقشون عدة موضوعات مهمة من أبرزها جودة الحياة والتنمية المستدامة، وإدارة وتحسين جودة العمليات والخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى نماذج التميز المؤسسي والمواصفات المحلية والدولية، وكذلك الجودة والمؤشرات التنافسية المحلية والعالمية، إلى جانب التوجهات المستقبلية لمفاهيم وتطبيقات الجودة، ودور تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التميز المؤسسي.