وقت قياسي وانسيابية ورقابة.. 15 ألف أضحية استقبلتها مسالخ جازان في العيد

تفصيلاً؛ أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، لـ «سبق»، أن مسالخ جازان التابعة لها استقبلت 15.675 رأساً من الأضاحي من أول أيام عيد الأضحى المبارك، حتى نهاية أيام التشريق، حيث نفّذ الفرع خطته التشغيلية في 19 مسلخاً لاستقبال المستفيدين، وتقديم الخدمة في وقتٍ قياسي بانسيابيةٍ ويسرٍ، وبإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية.