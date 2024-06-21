وقت قياسي وانسيابية ورقابة.. 15 ألف أضحية استقبلتها مسالخ جازان في العيد

كرَّس فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، جهوده في موسم عيد الأضحى المبارك، من خلال إشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية على أسواق المواشي والمسالخ، فيما قدّم 19 مسلخاً تابعاً للفرع خدمة ذبح الأضاحي، والتأكّد من سلامتها.
تفصيلاً؛ أوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، لـ «سبق»، أن مسالخ جازان التابعة لها استقبلت 15.675 رأساً من الأضاحي من أول أيام عيد الأضحى المبارك، حتى نهاية أيام التشريق، حيث نفّذ الفرع خطته التشغيلية في 19 مسلخاً لاستقبال المستفيدين، وتقديم الخدمة في وقتٍ قياسي بانسيابيةٍ ويسرٍ، وبإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية.
وكانت الفرق الرقابية المختصّة قد قامت بجولاتٍ مستمرة في مختلف الأسواق، وكثّفت الرقابة على أسواق المواشي؛ للتأكّد من خلو المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية.
وشملت المسالخ التي خدمت المستفيدين كافة محافظات منطقة جازان، تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة وتنظيم 95 موظفاً من الكوادر البيطرية والفنية والإداريين وحرّاس الأمن التابعين للوزارة، إضافةً إلى 307 من الأطباء البيطريين، والجزارين، وعمال النظافة، والإداريين، وحرّاس الأمن التابعين لمشغّلي المسالخ.
ونفّذ الأطباء البيطريون والمراقبون الصحيون مهامهم في الكشف على الأضاحي، والتأكّد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، وفحص اللحوم بأيام النحر، وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي.