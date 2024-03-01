بالصور.. عروض الطيران اللاسلكي ضمن فعاليات "موسم ملح القصب 2"

ضمن فعاليات "موسم ملح القصب 2"، أقيمت عروض الطيران اللاسلكي، وسط حضور من المهتمين والمشجعين من جميع فئات المجتمع، وبمشاركة نخبة من مزاولي مهنة الطيران اللاسلكي من الرياض ومكة وجدة وشقراء.
وحضر الفعالياتِ رئيسُ مركز القصب سعد القاسم، والمهندس طارق القصبي، ورئيس بلدية القصب المهندس مطلق عبدالله أبو ثنين، وعدد من محبّي وهواة الرياضات اللاسلكية من الجنسين؛ حيث استمتعوا بمشاهدة عروض الطيران في أجواء ممتعة جميلة.
وشارك في عروض الطيران اللاسلكي كلٌّ من: فاضل أحمد العنزي، وفهد عبدالعزيز الجوفان، وعلي محمد السحيباني، وحمد محمد الرفدان، وسعود أحمد العنزي، وفاضل حسان كعكي، وعبدالرحمن رياض الفواز، وأيمن عبدالغفار فدا.
يذكر أن "موسم ملح القصب 2" دشّن فعالياته برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وواصل فعالياته طيلة 7 أيام، وكان حافلًا بعدد من الفعاليات الحرفية والتثقيفية والترفيهية، في مقدمتها جناح "ملح القصب"، وهو الجناح الرئيس في الموسم، يتضمّن تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون، كما اشتمل على مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح وغيرها.