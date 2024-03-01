بالصور.. عروض الطيران اللاسلكي ضمن فعاليات "موسم ملح القصب 2"

يذكر أن "موسم ملح القصب 2" دشّن فعالياته برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وواصل فعالياته طيلة 7 أيام، وكان حافلًا بعدد من الفعاليات الحرفية والتثقيفية والترفيهية، في مقدمتها جناح "ملح القصب"، وهو الجناح الرئيس في الموسم، يتضمّن تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون، كما اشتمل على مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح وغيرها.