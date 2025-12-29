الجائزة السعودية للإعلام تجتذب مشاركين من أكثر من 19 دولة في العالم

وتتوسع الجائزة هذا العام عبر أربعة مسارات رئيسة تشكّل إطاراً شاملاً يغطي أربعة عشر فرعاً من مجالات العمل الإعلامي، في تصميم يعكس اتساع مشهد الصناعة وتنوع أدواتها، ففي مسار المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع تفتح الجائزة آفاق المنافسة أمام البرامج الرياضية، والحوارية الاجتماعية، والبرامج الحوارية الإذاعية والبودكاست، يهدف هذا المسار إلى تكريم المؤسسات والجهات، التي اتسمت أعمالها بالاستدامة والاستمرارية، ونجحت في تقديم محتوى سمعي ومرئي مؤثر ذي أثر متراكم، يوظّف الصورة والصوت كأدوات للسرد والتواصل، قادرة على الوصول إلى الجمهور بأسلوب أكثر قربًا وعمقًا، ويمنح المبدعين مساحة لإبراز أصواتهم ورؤاهم عبر منصات تتسع يومًا بعد يوم.