محليات

حرس الحدود بجازان يُطيح بـ5 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات في الدائر

تم استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يُطيح بـ5 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات في الدائر
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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