اقتصادي لـ"سبق": مبادرة الاستثمار تجسد جهود ولي العهد في جعل المملكة مقراً للاستثمار العالمي

وجدد الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالعزيز بن عبدالله النصير التأكيد في ختام تصريحه لـ"سبق "على أن المملكة قدمت إنموذجاً فريداً في حماية الاقتصاد والاستثمارات رغم ما مر به العالم من جائحة كورونا التي أرجعت العالم اقتصادياً لأكثر من عشرين عاماً إلى الخلف مع ضعف الخطط الاقتصادية التي انهارت أمام قوة الجائحة ومؤثراتها العالمية، مبيناً أن المملكة ساهمت في حماية الدول الأكثر حاجة من الانهيار وحققت قيماً إنسانية هي محل فخر واعتزاز للجميع، مؤملاً أن تحقق المبادرة في دورتها الحالية أهدافها المنشودة.