هيئة "المواصفات" تدشن مختبراتها في ميناء جدة الإسلامي

وأشار "القصبي" إلى أهمية دور هذه المختبرات في تقديم الدعم الفني والخبرات المتخصصة للقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها ستلعب دورًا حيويًا في دعم الدراسات والأبحاث العلمية، لما تمتلكه من تقنيات متقدمة في مختلف المجالات.