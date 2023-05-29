مفتي عام المملكة يشيد بجهود جمعية أمراض الكلى الصحية بالطائف

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف، رئيس مجلس إدارة جمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف الدكتور أحمد عايض الزايدي رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله ناصر أبوفارع نائب الرئيس وسالم الهذلي المدير التنفيذي اللذين قدما للسلام عليه.