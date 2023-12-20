"برّ جدة" توقّع مذكرةَ تفاهم مع جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز التعاون البحثي والتدريبي بينهما لخدمة البرامج المجتمعية

وأضاف أبو ملحة: تمثّل هذه المذكرةُ امتدادًا للعديد من المذكرات والاتفاقيات التي وقّعتها الجمعية، والتي تجسد مُضيُّها في تعزيز شراكاتها لخدمة البرامج المجتمعية التي تلبّي احتياجات الفئات المستهدفة بما يساهم في تمكينها، وبما يترك أثره المستدام على المجتمع في ظلّ حرصنا على العمل التكاملي الذي يحقّق الأهداف المشتركة".