"المسند": مارس يعد شهراً انتقالياً بين الشتاء والربيع تعتدل فيه الحرارة

أكّد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أنه وفقاً لحركة الشمس الظاهرية يدخل فصل الربيع في الثلث الثالث من شهر مارس (20 - 21 مارس) في كل عام.
وأضاف المسند؛ أن شهر مارس يعد شهراً انتقالياً بين فصلَي الشتاء والربيع؛ تعتدل فيه درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية التي تتسبّب -بإذن الله- في تقلب الرياح، وحدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة.
ولفت إلى أن المنخفضات قد تعمل على إثارة الغبار أحياناً، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات.