محليات

"المسند": مارس يعد شهراً انتقالياً بين الشتاء والربيع تعتدل فيه الحرارة

قال: وفقاً لحركة الشمس الظاهرية يدخل الربيع في الثلث الثالث منه
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

أكّد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أنه وفقاً لحركة الشمس الظاهرية يدخل فصل الربيع في الثلث الثالث من شهر مارس (20 - 21 مارس) في كل عام.

وأضاف المسند؛ أن شهر مارس يعد شهراً انتقالياً بين فصلَي الشتاء والربيع؛ تعتدل فيه درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية التي تتسبّب -بإذن الله- في تقلب الرياح، وحدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة.

ولفت إلى أن المنخفضات قد تعمل على إثارة الغبار أحياناً، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات.

عبدالله المسند
فصل الربيع
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية

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