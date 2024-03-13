"المسند": مارس يعد شهراً انتقالياً بين الشتاء والربيع تعتدل فيه الحرارة

وأضاف المسند؛ أن شهر مارس يعد شهراً انتقالياً بين فصلَي الشتاء والربيع؛ تعتدل فيه درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية التي تتسبّب -بإذن الله- في تقلب الرياح، وحدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة.