قصة نجاح Nothing منذ دخولها منطقة الشرق الأوسط

إضافةً إلى ذلك، غزت Nothing عالم الموضة أيضاً في عام 2023 عبر إطلاق Nothing Apparel. وتم تصميم مجموعتها بالتعاون مع الشركة السويدية المصنعة للإلكترونيات Teenage Engineering، وتركز المجموعة على العناصر الأساسية في خزانة الملابس ذات الجودة العالية والمصممة لتدوم لفترة طويلة من الزمن. وبعد ظهورها لأول مرة في سوق دوفر ستريت في لندن، سرعان ما أصبحت Nothing Apparel جزءاً مهماً من دَور Nothing باعتبارها الراعي الرسمي لفئة الهواتف الذكية خلال أسبوع الموضة في دبي. كما تعاونت Nothing مع Emergency Room لعرض مجموعة أزيائها خلال موسم 2024 من أسبوع الموضة في دبي.