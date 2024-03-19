قصة نجاح Nothing منذ دخولها منطقة الشرق الأوسط

كان 2023 عاماً متميزاً لشركة Nothing ، العلامة التجارية المتميزة للهواتف الذكية والتكنولوجيا التي يقع مقرها في لندن، حيث احتفلت بالإنجازات الضخمة وعززت مكانتها في سوق الشرق الأوسط الجديد. وشهد عام 2023 توسع Nothing في مجموعة منتجاتها ونطاقها بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال شراكات جديدة سرعان ما استقطبت الاهتمام المحلي من وسائل الإعلام والعملاء على حد سواء.
حققت Nothing إنجاز عالمي مذهل في عام 2023 يتمثل في شحن 2 مليون وحدة من مجموعة أجهزتها. وهو إنجاز هائل توصلت إليه Nothing في أقل من ثلاث سنوات بقليل منذ تأسيسها، إضافةً إلى تضاعف نسبة شراء المنتجات على مدار عام واحد من 2022 إلى 2023. ولم يكن هذا إنجازاً بسيطاً بل دعمته جهود العلامة التجارية عبر زيادة عدد موظفيها والتركيز على تصميم المنتجات والبرامج بشكل أكبر بالإضافة إلى تنويع مجموعة منتجاتها الشاملة. واستمرت العلامة بتحقيق النمو، حيث وصل إجمالي جمع التبرعات حتى الآن إلى ما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي.
قال أكيس إيفانجيليديس، المؤسس المشارك لشركة Nothing معبراً عن فخره بهذه الإنجازات: "نشعر بسعادة كبيرة لرؤية نمو Nothing من جذورها الأولية إلى كونها العلامة التجارية الناجحة التي أصبحت عليها اليوم. ونحن مدينون بهذا النجاح لمنتجاتنا نفسها، حيث أننا نفكر بعناية في كافة تفاصيل المنتج عند تصميمه، كما يعتبر تسهيل وصول منتجاتنا جزء أساسي من نجاحنا. ونشهد اليوم شهية كبيرة في السوق على الرغم من سيطرة المنافسين عليها، حيث يرغب الناس بشيء جديد، وهذا ما نهدف إلى تقديمه".
منذ أن دخلت العلامة التجارية سوق دول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2023، شهدت Nothing توسعاً كبيراً عبر شركات البيع بالتجزئة الرئيسية التي أدركت إمكانات عروض Nothing الجديدة والقيمة المضافة التي يمكن أن تجلبها لسوق التقنيات الاستهلاكية. وتم إطلاق هذه العلامة التجارية في البداية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسرعان ما توسعت عروضها لتشمل دول الخليج الأخرى، وهي متاحة الآن على نطاق واسع في عُمان وقطر والكويت والبحرين والأردن.
من جانبه قال ريشي كيشور غوبتا، المدير الإقليمي لدى Nothing في منطقة الشرق الأوسط تعليقاً على نجاح الشركة الإقليمي: "استطعنا أن نحقق نمواً هائلاً في الشرق الأوسط! وأصبحنا متواجدون الآن في أكثر من 1000 متجر في دول مجلس التعاون الخليجي، وعقدنا أيضاً شراكات مع الموزعين المحليين مثل مكتبة جرير في المملكة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتنا بشكل أكبر. وسيستمر هذا النمو في المنطقة حيث نخطط للتوسع بشكل أكبر في أسواق جديدة".
اكتسبت Nothing بعد دخولها إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي زخماً كبيراً في الربع الأول من عام 2023، وخاصةً في المملكة العربية السعودية. وتمكنت وفقاً لتقديرات بيانات الشحن الأخيرة من Canalys، من حصد المرتبة الثالثة لعلامة الهواتف الذكية التجارية الأكثر شعبيةً في المملكة العربية السعودية ضمن النطاق السعري 500 دولار أمريكي وما فوق في الربع الأول من عام 2023. وتسلط هذه النتائج الضوء على الحضور المتزايد للعلامة التجارية وشعبيتها في أحد أسواق الهواتف الذكية الأكثر أهميةً على مستوى العالم.
شهد عام 2023 إطلاق هاتف Phone (2) الذكي الرائد من علامة Nothingالتجارية في المنطقة الذي حصل على عدة جوائز عالمية من بينها جائزةالاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 بفضل مبادرة الشركة في صناعة الهاتف الخالية من البلاستيك.
وسرعان ما تبع ذلك إطلاق العلامة التجارية الفرعية CMF التي تهدف إلى تسهيل وصول العملاء إلى التصاميم التقنية الرائعة عبر مجموعة جديدة من المنتجات شملت سماعات Buds Pro وساعة Watch Pro وشاحن Power 65W GaN. وتهدف CMF التي ترمز إلى اللون والمواد واللمسة النهائية، إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على التصميم والأداء الرائع وجعله في متناول جمهور أكبر.
إضافةً إلى ذلك، غزت Nothing عالم الموضة أيضاً في عام 2023 عبر إطلاق Nothing Apparel. وتم تصميم مجموعتها بالتعاون مع الشركة السويدية المصنعة للإلكترونيات Teenage Engineering، وتركز المجموعة على العناصر الأساسية في خزانة الملابس ذات الجودة العالية والمصممة لتدوم لفترة طويلة من الزمن. وبعد ظهورها لأول مرة في سوق دوفر ستريت في لندن، سرعان ما أصبحت Nothing Apparel جزءاً مهماً من دَور Nothing باعتبارها الراعي الرسمي لفئة الهواتف الذكية خلال أسبوع الموضة في دبي. كما تعاونت Nothing مع Emergency Room لعرض مجموعة أزيائها خلال موسم 2024 من أسبوع الموضة في دبي.
واستمرت سلسلة إطلاقاتها مع هاتف Phone (2a)، حيث أعلنت Nothingرسمياً عن Phone (2a)، هاتفها الذكي الجديد الذي طال انتظاره، خلال حدث في الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وتم إطلاق Phone (2a) لتوفير تجربة الهاتف الذكي اليومية المثالية وتلبية احتياجات المستخدم الأساسية عبر تكريس خبرات Nothing وتميزها في التصميم والحرفية. ويعتبر الهاتف الجديد مثالياً للأشخاص الذين يحبون استكشاف الابتكارات والتصاميم الحديثة ويعرفون ما يريدون (وما لا يريدون) من هواتفهم الذكية
شهدت الشركة طلباً عاليًاً على هاتفها الذكي Phone (2a) وفي يوم الثلاثاء،12 مارس، خلال افتتاح المبيعات العالمية بِيعت 60,000 وحدة في ساعة واحدةفقط، وهذا يعادل 1,000 هاتف من طرازPhone (2a) مُباع خلال 24 ساعة مايعادل 100,000 وحدة من الجهاز الجديد. وصرّح كارل باي، الرئيس التنفيذيوالمؤسس المشارك لدى Nothing: "يعيد هاتف Phone (2a) تعريف فئة غالباً مايتم تجاهلها، ويقدم الابتكارات الفريدة من نوعها لملايين المستخدمين الجدد حولالعالم. والدليل على ذلك هو بيع 100 ألف وحدة في غضون 24 ساعة. ونود أن نشكر مجتمعنا وشركائنا وفريقنا على الثقة بنا!".
تُعتبر الاستدامة نقطة أساسية لدى Nothing كعلامة تجارية بشكل عام. ونشرت الشركة تقريرها الجديد عن الاستدامة في عام 2023 والذي ركز بشكل كبير على Phone (2) ، الهاتف الذكي الرائد للعلامة التجارية. سلط التقرير الضوء على إنجازات الشركة في مجال الاستدامة وبالتحديد هاتف Phone (2) الذي يضم في حد ذاته عدداً كبيراً من الأجزاء المعاد تدويرها أو المصنعة من مواد صديقة للبيئة. حيث نجح هاتف Phone (2) في تقليل البصمة الكربونية مقارنةً بسابقه، حيث بلغت الانبعاثات 53.45 كغ من ثاني أكسيد الكربون، وهي أقل بنسبة 8% من انبعاثات Phone (1).
تحصل Nothing أيضاً على مكوناتها بشكل مستدام من شركة Sabic التي يقع مقرها في الرياض، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للبتروكيماويات في العالم. ويشمل ذلك قطع تثبيت مستشعرات الضوء والإطارات الشبكية لهواتف Nothing ورؤس الهيكل وأزراره في سماعات Ear القابلة للارتداء. وتقدم Sabicأيضاً ما يصل إلى 80% من المحتويات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك في المواد المستخدمة في تصنيع مكونات هواتف Nothing. ويتم تصنيع مادة (PCR) من زجاجات المياه المصنوعة من مادة البولي كربونات المهملة، مما يقلل بدوره من التلوث الناجم عن التخلص من نفايات البلاستيك.
يوفر هاتف Phone (2a) أقل بصمة كربونية على الإطلاق في قطاع الهواتف الذكية. ويبلغ وزن الانبعاثات 52كغ، وهو أقل بنسبة 12.5% مقارنةً بانبعاثاتPhone (1). وطورت Nothing عملية إعادة تدوير جديدة تماماً في مصنع Nothing مع أخذ أهداف الاستدامة في الاعتبار، تسمح بإعادة استخدام النفايات البلاستيكية من خط إنتاج سماعات Ear (2) في هاتف Phone (2a). وحافظت Nothing أيضاً على التزامها باستخدام مواد التغليف الخالية من البلاستيك، وذلك باستخدام الألياف المعاد تدويرها بدلاً من ذلك. ويحتوي الهاتف نفسه أيضاً على عدد من المواد المعاد تدويرها وتشمل:
● 100% من الألومنيوم المستخدم في الإطار الأوسط معاد تدويره
● 100% من القصدير المستخدم في 6 لوحات للدارات الكهربائية معاد تدويره
● 100% من رقائق النحاس المستخدمة في لوحة الدارة الكهربائية الرئيسية معاد تدويرها
● الفولاذ معاد تدويره في 22 قطعة ختم فولاذية
● أكثر من 50% من الأجزاء البلاستيكية يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة
شهد عام 2023 إنجازات ضخمة لشركة Nothing وإطلاقات عديدة لمنتجاتها الناجحة والتزام قوي من قبلها بالاستدامة. وكشفت Nothing هذا الشهر عن هاتفها الذكي الجديد Phone (2a) الذي يتواجد في السوق السعودية بدءاً 5 مارس. يتوفر الهاتف في السعودية بمساحة 8/128 جيجابايت بمبلغ 1,349 ريال سعودي و12 جيجابايت/256 جيجابايت بسعر1,549 ريال سعودي، في مكتبة جرير ولولو هايبرماركت وإكسترا وزين وأمازون ونون والحداد (تأتي الباقة مع سماعات CMF + شاحن CMF بقدرة 65 واط) مجاناً. وبإمكانك الآن شراء ساعة CMF Watch Pro بسعر 99 ريال سعودي فقط (بقيمة 279 ريال سعودي).