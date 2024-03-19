قصة نجاح Nothing منذ دخولها منطقة الشرق الأوسط

حققت Nothing إنجاز عالمي مذهل في عام 2023 يتمثل في شحن 2 مليون وحدة من مجموعة أجهزتها. وهو إنجاز هائل توصلت إليه Nothing في أقل من ثلاث سنوات بقليل منذ تأسيسها، إضافةً إلى تضاعف نسبة شراء المنتجات على مدار عام واحد من 2022 إلى 2023. ولم يكن هذا إنجازاً بسيطاً بل دعمته جهود العلامة التجارية عبر زيادة عدد موظفيها والتركيز على تصميم المنتجات والبرامج بشكل أكبر بالإضافة إلى تنويع مجموعة منتجاتها الشاملة. واستمرت العلامة بتحقيق النمو، حيث وصل إجمالي جمع التبرعات حتى الآن إلى ما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي.