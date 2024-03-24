مها بنت مشاري تشدد على ضرورة جعل المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا

رعت نائبة رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتنمية، الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، وبحضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال والإعلام (منتدى الرياض للمسؤولية الاجتماعية 2024)، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع جمعية المسؤولية المجتمعية أمس السبت، في مسرح الجامعة بالرياض تزامنًا واحتفاء باليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية.
وأشارت الأميرة مها بأن المسؤولية الاجتماعية فلسفة أخلاقية، تحتاج علماً وثقافةً، ووعياً بمفاهيمها وأدوارها في ازدهار أمم وشعوب وسعادة مجتمعات، خاصة إذا كانت المسؤولية الاجتماعية جزءاً وركناً مهماً في الثقافة الإسلامية، ومن ثم الخُلق الإنساني القويم.
وأكدت أنه يجب علينا أن نحتفي بالمسؤولية الاجتماعية وأنواعها، ويجب أن يحظى كل نوع باهتمامنا، فهناك المسؤولية الاجتماعية الدينية والأخلاقية، والتعليمية أو العلمية، والمهنية، وهي من أهم المسؤوليات، لأنها تتعلق بأخلاقيات وشرف المهنة والعمل، إضافة للمسؤولية التي تعني التزام الفرد بأخلاقيات وواجبات مجتمعه، وتعزيز التنمية الشاملة فيه.
وتابعت: نحن في جامعة الفيصل نعي تلك المقومات والأهداف ونعمل عليها، لأن الفيصل، من أوائل الجامعات التي أولت المسؤولية الاجتماعية اهتماماً علمياً، ونفذت شراكات فاعلة فيه، واختتمت سمو الأميرة مها كلمتها بالشكر للمنظمين والمتحدثين والمشاركين والداعمين والرعاة متمنية للمنتدى التوفيق والنجاح ليحقق أهدافه المنشودة.
بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي كلمة نوه فيها بجهود الجمعية في مجال المسؤولية المجتمعية، كونها أول جمعية مختصة ومهتمة في هذا المجال، ومن أبرزها تنظيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية والهاكثون بنسختيه الأولى والثانية وغيرها من المبادرات والفعاليات والبرامج التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية الطموحة 2030.
بعد ذلك تم تكريم الشركاء والمتحدثين والداعمين والرعاة والتقاط الصور التذكارية مع المكرمين، ثم بدأت جلسات المنتدى التي أدارها الدكتور تركي العيار، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود.