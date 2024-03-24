مها بنت مشاري تشدد على ضرورة جعل المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا

وأكدت أنه يجب علينا أن نحتفي بالمسؤولية الاجتماعية وأنواعها، ويجب أن يحظى كل نوع باهتمامنا، فهناك المسؤولية الاجتماعية الدينية والأخلاقية، والتعليمية أو العلمية، والمهنية، وهي من أهم المسؤوليات، لأنها تتعلق بأخلاقيات وشرف المهنة والعمل، إضافة للمسؤولية التي تعني التزام الفرد بأخلاقيات وواجبات مجتمعه، وتعزيز التنمية الشاملة فيه.