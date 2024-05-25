مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل 32 ورم ليفي بوزن 15 كجم ويُعيد ثلاثينية إلى حياتها الطبيعية

ذكر ذلك المدير الطبي للمستشفى، والذي أضاف بأن الفريق الطبي المعالج استمع لشكوى المريضة وتاريخها الطبي فور وصولها لعيادة النساء والولادة، وتبين أنها أجرت 5 محاولات سابقة للعلاج في أكثر من مستشفى ، مؤكدين لها ضرورة إزالة كامل الرحم، وهو الأمر الذي رفضته المريضة لرغبتها في أن ترزق مستقبلاً بأطفال، كما أنها أجرت سابقاً العديد من الزيارات لأقسام الطوارىء في مستشفيات عدة لتزويدها بوحدات من الدم، لتعويض الفاقد منه وتحسين نسبة الهيموجلوبين لديها والتي وصلت إلى 7، علماً بأن الحد الطبيعي لا يقل عن 12.