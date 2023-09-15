بامتثال بلغ 95%.. انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لـ 2023م

وبلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام (95 %), حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية -خلال فترة تطبيق القرار- على توجيه أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، كما عملت على نشر الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية تطبيق القرار، وإقامة ورش العمل التوعوية المتنوعة لأصحاب العمل والعاملين، بالإضافة إلى إجراء عدد من الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من امتثال المنشآت في كافة مناطق المملكة بتطبيق القرار.