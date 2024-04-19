تسجيل الخصائص الحيوية ضمن حزمة تعديلات بنظام الأحوال المدنية

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية.
وأوضحت "الأحوال" أنه تمت إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) يكون ترتيبها (ك) وتنص على أن البطاقة الشخصية هي وثيقة الهوية الوطنية التي تُصدرها الأحوال المدنية للمواطن السعودي وفقاً لأحكام هذا النظام.
وتم تعديل المادة السادسة عشرة لتكون بالنص الآتي: عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية تسجل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين، وتحدد اللائحة التنفيذية لما ورد في هذه المادة.
وتقرر تعديل المادة (السابعة والستين) وهي أنه يجب أن يحصل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أحدهما بالإجراءات المطلوبة لذلك ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لذلك.