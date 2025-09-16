6.5 مليارات ريال حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية منذ بداية 2025

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه المنجزات تأتي امتدادًا للدعم الذي يحظى به البنك من القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل دوره بصفته ممكنًا تنمويًا وطنيًا، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع مستدامة تُسهم في بناء اقتصاد حيوي ومنتج.