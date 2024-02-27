فقرة "تأمل النجوم" تجتذب الزوار لفعاليات "شتاء درب زبيدة" بمحمية الإمام تركي برفحاء

يتوافد الزوار يومياً إلى منتزه أم العصافير البري جنوب رفحاء 45 كلم، لحضور فقرة "تأمل النجوم" ضمن فعاليات " شتاء درب زبيدة" الذي تنظمه محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية".
وفي التفاصيل، تبدأ فقرة "تأمل النجوم" من بعد صلاة العصر وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويقدمها عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح.
وفي هذه الفقرة يحصل الزوار على معلومات كافية عن الفلك، ويستمعون إلى شرحٍ وافٍ عن الأجرام السماوية، وكيفية الاستدلال عليها بواسطة الآيات القرآنية والقصص والأشعار القديمة.
ويتاح للزوار رؤية ملايين النجوم والكواكب المتلألئة في قلب السماء بأحجامها الطبيعية باستخدام أجهزة التلسكوب والليزر الليلي، وذلك في مشهد فلكي مُبهر وآسر.
وأعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن انطلاق المرحلة الثالثة من المهرجان الموسمي "شتاء درب زبيدة" بالتزامن مع يوم التأسيس في قرية لينة يوم الخميس الماضي الموافق 22 فبراير ويستمر لمدة 10 أيام.