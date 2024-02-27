فقرة "تأمل النجوم" تجتذب الزوار لفعاليات "شتاء درب زبيدة" بمحمية الإمام تركي برفحاء

وفي هذه الفقرة يحصل الزوار على معلومات كافية عن الفلك، ويستمعون إلى شرحٍ وافٍ عن الأجرام السماوية، وكيفية الاستدلال عليها بواسطة الآيات القرآنية والقصص والأشعار القديمة.