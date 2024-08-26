وزير الصحة يزور عدة مشروعات في المدينة المنورة ويستمع لاحتياجات المواطنين

زار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عددًا من المشروعات الصحية المفتتحة حديثًا بمنطقة المدينة المنورة، كمبنى العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد، وعدد من المشاريع التطويرية.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي والرفع من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، إلى جانب تعزيز منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وأهالي وزوار المنطقة، ولتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج ضيوف الرحمن تحت إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم بحياة صحية.
كما اطلع خلال الزيارة على عدد من مراكز الرعاية الصحية، ومستشفى السلام الوقفي، والْتقى جمعًا من المواطنين؛ مستمعًا إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية؛ بهدف تطوير تقديم الخدمات الصحية.
يُذكر أن القيمة الإجمالية للمشاريع المدشنة في منطقة المدينة المنورة، قد بلغت خلال هذا اليوم أكثر من 180 مليون ريال، منها مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد والمشاريع التطويرية في 7 مراكز رعاية أولية، كمركز العزيزية للرعاية الأولية، ومركز الخالدية للرعاية الأولية وغيرها.