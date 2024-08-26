وزير الصحة يزور عدة مشروعات في المدينة المنورة ويستمع لاحتياجات المواطنين

كما اطلع خلال الزيارة على عدد من مراكز الرعاية الصحية، ومستشفى السلام الوقفي، والْتقى جمعًا من المواطنين؛ مستمعًا إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية؛ بهدف تطوير تقديم الخدمات الصحية.