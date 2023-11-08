"لا تنسَ معطفك".. الحصيني: المطرية الثانية انتهت وحالة جديدة الأسبوع المقبل

وأضاف: متوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق، أنصح مَن يخرج الى التنزه في البر أو المزارع او الاستراحات ولا توجد لديه خيمة او غرفة، أن يأخذ معه معطفاً شتوياً خفيفاً قد يحتاج إليه بعد الساعة العاشرة ليلاً، خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.