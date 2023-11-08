"لا تنسَ معطفك".. الحصيني: المطرية الثانية انتهت وحالة جديدة الأسبوع المقبل

توقّع الباحث في الطقس العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ انحسار الامطار نواحي المناطق الجنوبية والغربية.
وقال عبر حسابه في "إكس": انتهت الحالة الممطرة #الثانية_لوسم_١٤٤٥هـ وكانت أفضل من الحالة الأولى من ناحيتي القوة والاتساع.
وأضاف: متوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق، أنصح مَن يخرج الى التنزه في البر أو المزارع او الاستراحات ولا توجد لديه خيمة او غرفة، أن يأخذ معه معطفاً شتوياً خفيفاً قد يحتاج إليه بعد الساعة العاشرة ليلاً، خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.
وتابع: متوقع حالة ممطرة -إن شاء الله- على أجزاءٍ من الغربية والجنوبية والشمالية، ثم الوسطى والشرقية من الأسبوع المقبل، والتغيير وارد لأنها توقعات، والله أعلم.