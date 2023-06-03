شهدت حضورًا كثيفًا.. "ميمو" تتقاسم المتعة والإثارة مع "سيتي ووك"

يُشار إلى أن عرض المسرحية بدأ منذ يوم الخميس الماضي بالمسرح العربي، من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وينتهي يوم الاثنين 5 يونيو.