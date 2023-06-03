شهدت حضورًا كثيفًا.. "ميمو" تتقاسم المتعة والإثارة مع "سيتي ووك"

جذبت المسرحية الكوميدية “ميمو”، حضورًا جماهيريًا كثيفًا من زوار منطقة "سيتي ووك" في تقويم فعاليّات جدة 2023، نتيجة فواصل كوميدية عاش معها الجمهور أوقاتًا من المرح والضحك المتواصل مع نجم الكوميديا الكبير أحمد حلمي ونخبة من الفنانين.
وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" الفاشل والمهمش من أسرته ومجتمعه، والذي قرر أن يسلك طريق "السوشيال ميديا" السهل ليثبت جدارته ونجاحه، ولكن ما يحدث مخالف تمامًا لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.
وتستعرض المسرحية من خلال نجومها مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواءً استثنائية في أرجاء المسرح.
ويتشارك بطولة المسرحية مع الفنان أحمد حلمي، مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم: الفنانة هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني، وكوكبة من النجوم.
يُشار إلى أن عرض المسرحية بدأ منذ يوم الخميس الماضي بالمسرح العربي، من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وينتهي يوم الاثنين 5 يونيو.
ولمعرفة المزيد عن تقويم فعاليّات جدة يمكن زيارة https://saudievents.sa.