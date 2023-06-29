شاهد.. صقور القوات الجوية الملكية السعودية تطوف المشاعر المقدسة جوًّا

وأظهرت الصور انسيابية الحركة المرورية في شوراع مكة المكرمة المؤدية من وإلى الحرم المكي الشريف، وطرق المشاة داخل مشعر منى الذي يحتضن حجاج بيت الله في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الرعاية والاهتمام والعناية بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.