شاهد.. صقور القوات الجوية الملكية السعودية تطوف المشاعر المقدسة جوًّا

في منظر بديع ومهيب رصدت عدسة "سبق" في أول أيام التشريق مشاهد جوية من سماء مكة المكرمة؛ ضمن مهام القوات الجوية التكاملية اليومية مع الجهات الأمنية لمتابعة حركة وسلامة ضيوف الرحمن في مشعر منى والحرم المكي الشريف.
وأفاد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في الحج العقيد الطيار الركن ناصر بن عبدالله متروك العتيبي بأن القوات الجوية الملكية السعودية تساهم في إطار خطط القوات المسلحة لموسم حج هذا العام 1444هـ، لمساندة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المختلفة بتنفيذ عدّة طلعات جوية فوق المشاعر ينفذها أطقم جوية وفنية بكامل جاهزيتهم ومن منطلق إيمانهم واستشعارهم بالمسؤولية وإخلاصهم لدينهم ومليكهم ووطنهم وإيمانهم المطلق بمهمة القوات المسلحة في حماية ومقدرات ومقدسات الوطن الغالي.
وأظهرت الصور انسيابية الحركة المرورية في شوراع مكة المكرمة المؤدية من وإلى الحرم المكي الشريف، وطرق المشاة داخل مشعر منى الذي يحتضن حجاج بيت الله في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الرعاية والاهتمام والعناية بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتولي القيادة الرشيدة - رعاها الله - الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أعلى درجات الرعاية والاهتمام وذلك لتحقيق سُبُل الراحة والأمان للمسلمين، وذلك بتسخير كوادر بشرية وتقنية أرضية وجوية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في سبيل راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن.