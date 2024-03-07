"الوداد لرعاية الأيتام" تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور التسويقية المعبرة

وأكد النجار أن هذه الخطوة تأتي في إطار أهداف الجمعية الاستراتيجية في التحول الرقمي بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حرصًا من الجمعية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تساعدها على بناء قدرات ذكية ومؤهلة وابتكارية، من خلال استخدام البيانات المستمدة من تحليلات الذكاء الاصطناعي لتوجيه عملية تصميم الصور المعبرة وتحديد الأنماط والمحتويات التي تثير اهتمام الجمهور، مبينًا أنه في سبيل تحقيق ذلك عملت "الوداد" على استقطاب وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة وإمدادهم بالعلوم والمعارف والأدوات التقنية اللازمة لمواكبة التسارع التقني الذي يشهده العالم.