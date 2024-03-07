"الوداد لرعاية الأيتام" تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور التسويقية المعبرة

كشف مدير الاتصال المؤسسي بجمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام عبدالله بن عبدالرحمن النجار، عن اعتماد الجمعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور التسويقية المعبرة التي تعكس قيم ورسالة الجمعية، وتعبر عن المستفيدين من خدماتها، في الحملات التسويقية والإعلامية التي تنفذها؛ بهدف تعزيز ثقافة احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية وتحفيز أفراد المجتمع للتبرع للأيتام.
وأكد النجار أن هذه الخطوة تأتي في إطار أهداف الجمعية الاستراتيجية في التحول الرقمي بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حرصًا من الجمعية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تساعدها على بناء قدرات ذكية ومؤهلة وابتكارية، من خلال استخدام البيانات المستمدة من تحليلات الذكاء الاصطناعي لتوجيه عملية تصميم الصور المعبرة وتحديد الأنماط والمحتويات التي تثير اهتمام الجمهور، مبينًا أنه في سبيل تحقيق ذلك عملت "الوداد" على استقطاب وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة وإمدادهم بالعلوم والمعارف والأدوات التقنية اللازمة لمواكبة التسارع التقني الذي يشهده العالم.
يُذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام هي الشريك الاستراتيجي والذراع التنفيذي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي جمعية سعودية رائدة في معالجة قضايا الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين، تعمل على إسنادهم لدى أسر سعودية مؤهلة تحتضنهم وتوفر لهم الرعاية الدائمة سعيًا لبناء مجتمع تسوده الرحمة والتكافل الاجتماعي.