كما كان مستشفى أجياد في الماضي.. "دحلان": أتمنى أن يُعاد بناء مستشفى مجاور للحرم

وبحسب "دحلان": "إن توفير الخدمات الصحية في مستشفى مجاور للحرم ضرورة. وبالرغم من وجود مستشفيات حكومية في مكة المكرمة إلا أن وصول المرضى، وعلى وجه الخصوص في حالات الطوارئ، إلى المستشفيات خارج ساحات الحرم يُعتبر أمرًا صعبًا جدًّا لكثافة المصلين في الساحات المحيطة، وفي الشوارع المجاورة. وحتى يتم بناء مستشفى جديد قد يكون من الضروري إلزام جميع الفنادق المحيطة بالحرم بتخصيص عيادات طبية دائمة في كل فندق، مكوَّنة من طبيب أو أكثر وممرضات، على أن تقدم الرعاية الطبية مجانًا للنزلاء، ولا يُكتفى بتوفير ممرض أو ممرضة فقط؛ لأن حجم التشغيل الكبير للفنادق بأسعار مرتفعة جدًّا يتطلب تقديم الخدمة الطبية للنزلاء؛ لأن الاعتماد على المستشفيات الحكومية خارج نطاق الحرم سوف يؤخر عملية الإسعاف السريع للمرضى".