غرفة الأزمات في محايل تبحث خطط السلامة والحماية من تبعات الأمطار

ترأس وكيل محافظة محايل سعد بن راشد آل ناشع، صباح اليوم بمقر المحافظة، اجتماع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بحضور الجهات المعنية، لمتابعة أوضاع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة ومراكزها.
وأكد آل ناشع على أهمية التواجد الميداني ومضاعفة الجهود من مختلف القطاعات، مشددًا على تسخير الكوادر البشرية والمعدات والآليات للتعامل مع أي طارئ.
كما وجّه بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، داعيًا جميع الجهات إلى رفع جاهزيتها بشكل مستمر ومتابعة الموقف أولاً بأول.
وكانت محافظة قد شهدت امطاراً متتالية زادت حدتها مساء أمس بعد أن داهمت السيول المدينة وتسببت في بعض الحوادث ..
وسجلت الحالة تواجداً أمنياً ومدنياً وصحياً كبيراً ولا يزال الإستنفار قائماً لمعالجة بعض الأمور القائمة والتعامل مع أي مستجدات في وقتها .