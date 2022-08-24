"الجبر التجارية" تقدم الجيل الخامس من سيارة سبورتاج في الرياض بارك

سوف يكون زوّار مجمع الرياض بارك الشهير في العاصمة السعودية الرياض على موعد نهاية شهر أغسطس الجاري مع سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة، حيث ستقوم شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا بعرض السيارة أمام الجمهور في الرياض بارك خلال الفترة من 23 – 27 أغسطس 2022 وسيتضمن ذلك إتاحة تجربة السيارة في منطقة تجارب القيادة التي سوف يتم تجهيزها لاستقبال الراغبين في التعرّف أكثر على قدرة وإمكانيات سيارة كيا سبورتاج.
وتعد سيارة كيا سبورتاج الجديدة الجيل الخامس من موديلات هذه المركبة الرائعة بهوية كيا الجديدة، وبتصميمها الرياضي الجذاب، وبتقنياتها المتطورة، وأدائها المميز، وبإضاءات ليد أمامية وخلفية رائعة، وأيضاً تتميز بقمرة القيادة المبكرة والموجهة للسائق، مع تفاصيل التصميم الفريدة مثل الشاشة المنحنية والتي تتكون من شاشتين بقياس ١٢.٣؛ إحداها للترفيه والملاحة، والأخرى للإعدادات ومعلومات القيادة عالية التقنية بتصميم فريد ورياضي مع فتحات تهوية مميزة مدمجة ومتناسقة مع التصميم الداخلي، وكذلك إضافة التحكّم باللمس لكل من التكييف ونظام الملاحة والميديا من خلال صف واحد ليضفي لمسة جمالية بالتصميم الداخلي، وتعزز من الرفاهية والابتكار بتصميم جديد وجريء يتيح بيئة فريدة ذات تقنية عالية مع لمسات رياضية، فنجد كذلك الشبك الأمامي بلونه الأسود واتساعه الذي يمتد عبر عرض السيارة بالكامل وتدعمه المصابيح النهارية على شكل ذراع مدمجة مع المصابيح الأمامية بتقنية الـ LED وتكون وجه النمر لتأخذك نحو المستقبل، فنجد أنه مع حجمها المهيب تظل سبورتج وفيةً لتراثها الرياضي من حيث المظهر وكذلك الأداء.
من جهته أكد السيد وائل بغدادي المدير التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية بأن ثقة الشركة في سيارات كيا وقدرتها على كسب الإعجاب والثقة ما يدفعهم إلى عرضها بشكل جماهيري في الإماكن التي تشهد حضوراً كبيراً للناس مثل الرياض بارك وغيره من مجمعات التسوق الكبرى التي احتضنت عرض العديد من السيارات في الفترات الماضية.
وعن سيارة كيا سبورتاج قال: "سيارة سبورتاج عملية بقدر جمالها، فهي توفّر مساحة مميزة داخل المقصورة وصندوق الأمتعة، كما أنها مزودة بعدد من الميزات التكنولوجية المتطورة لتلبية اهتمامات ومتطلبات السائقين والركاب المميزين من مختلف الأعمار، وتوفّر مقصورة سيارة كيا سبورتاج تجربة فاخرة تمنح الأولوية لراحة السائق والركاب".
وأضاف بغدادي: "المكانة الخاصة التي تحظى بها سيارات كيا في السوق السعودي بفضل قوة أدائها وتصاميمها الجذابة وأيضاً الاستراتيجية التي تسير عليها شركة الجبر التجارية في تطوير خدماتها خصوصاً في جوانب ما بعد البيع عبر التوسّع في زيادة مراكز الصيانة ونقاط بيع قطع الغيار والتحديثات المستمرة لمعارضها لتكون في مستوى تطلعات عملائنا الكرام".