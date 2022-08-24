"الجبر التجارية" تقدم الجيل الخامس من سيارة سبورتاج في الرياض بارك

وتعد سيارة كيا سبورتاج الجديدة الجيل الخامس من موديلات هذه المركبة الرائعة بهوية كيا الجديدة، وبتصميمها الرياضي الجذاب، وبتقنياتها المتطورة، وأدائها المميز، وبإضاءات ليد أمامية وخلفية رائعة، وأيضاً تتميز بقمرة القيادة المبكرة والموجهة للسائق، مع تفاصيل التصميم الفريدة مثل الشاشة المنحنية والتي تتكون من شاشتين بقياس ١٢.٣؛ إحداها للترفيه والملاحة، والأخرى للإعدادات ومعلومات القيادة عالية التقنية بتصميم فريد ورياضي مع فتحات تهوية مميزة مدمجة ومتناسقة مع التصميم الداخلي، وكذلك إضافة التحكّم باللمس لكل من التكييف ونظام الملاحة والميديا من خلال صف واحد ليضفي لمسة جمالية بالتصميم الداخلي، وتعزز من الرفاهية والابتكار بتصميم جديد وجريء يتيح بيئة فريدة ذات تقنية عالية مع لمسات رياضية، فنجد كذلك الشبك الأمامي بلونه الأسود واتساعه الذي يمتد عبر عرض السيارة بالكامل وتدعمه المصابيح النهارية على شكل ذراع مدمجة مع المصابيح الأمامية بتقنية الـ LED وتكون وجه النمر لتأخذك نحو المستقبل، فنجد أنه مع حجمها المهيب تظل سبورتج وفيةً لتراثها الرياضي من حيث المظهر وكذلك الأداء.