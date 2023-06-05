"كفيفة" تخطف لقب "خيركم" بعد حصولها على المركز الأول على حافظات جدة

وقد أعلنت في ختام الحفل أسماء الطالبات الأوائل على مستوى محافظة جدة وهنّ على النحو التالي: الأولى هبة ماجد رشدي الصفدي من دار الصديقة 7، الثانية لين أحمد صباغ من دار الصديقة 11، الثالثة أسماء حسام مصطفى من دار نهج الإحسان، الرابعة لين عمرو البنا من دار الهدى، الخامسة زينب عبد الكريم سليمان من مسجد الشفا، السادسة جودي محمد سليق من دار الريان، السابعة دلال محمد الجهني من مسجد عمر باصبرين، الثامنة مرام عبدالمجيد الأهدل من مسجد الإيمان، التاسعة وجدان عبد الملك ثابت من دار الصديقة 6، العاشرة أمجاد سعيد يسلم حماد من دار الصديقة 6، والحادية عشرة لبابة محمد الدرة من دار الصديقة 11, والثانية عشرة سراء عمر سهيل من مسجد التوفيق, والثالثة عشرة ياسمين أحمد خلوف من مسجد الملك عبد العزيز.