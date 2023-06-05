"كفيفة" تخطف لقب "خيركم" بعد حصولها على المركز الأول على حافظات جدة

حصدت الحافظة هبة ماجد الصفدي من فئة المكفوفين لقب خيركم بعد حصولها على المركز الأول على حافظات القرآن بجدة لعام 1443، وذلك في حفل جمعية خيركم الذي أُقيم يوم أمس لتكريم الحافظات برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وبحضور الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.
الصفدي الطالبة بدار الصديقة 7 ليست بغريبة عن منصات التتويج فخلال الثلاثة أشهر الماضية توجت بالمركز الأول بالفرع الثاني على مستوى جدة في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز القرآنية على مستوى المحافظة والثانية بالفرع نفسه على مستوى المملكة، كما حصدت في رمضان جائزة المركز الأول في الفرع الأول بالمسابقة القرآنية التي نظمتها جامعة جدة.
وعن سر تميزها وحصدها الألقاب قالت: توفيق الله وفضله قبل كل شيء ثم دعم ودعوات والديّ الكريمين، كما أنني وقت المسابقة اتحلى بالهدوء، وأشعر بالسكينة والطمأنينة، وثقتي بالله كبيرة ودعوت ربي أن أكون الأولى واستجاب دعائي فله الحمد والمنة.
يُذكر أن حفل القسم النسائي بخيركم أُقيم أمس بحضور الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تنوعت فقرات الحفل ما بين الكلمات الخطابية والعروض المرئية لإنجازات الشطر النسائي على مدى العام، في حين شكرت خلال الحفل مديرة مكاتب الإشراف النسائية أمينة الرحيلي جميع منسوبات الشطر النسائي والعاملات في الميدان التعليمي على ما بذلنه من جهود جبارة وملموسة كانت ثمرتها المئات من حافظات القرآن، واللاتي بدورهن هنأتهن بهذا الخير العظيم سائلة لهن دوام التوفيق مع صحبة كتاب الله.
كما شاهد الحاضرات فقرة (عُرس وغرس) والتي تناولت لقطات من سيرة الدكتورة فاطمة نصيف رحمها الله – رئيسة الشطر النسائي السابقة – والتي عملت في مجال خدمة القرآن لما يقارب الـ50 عامًا.
وقد أعلنت في ختام الحفل أسماء الطالبات الأوائل على مستوى محافظة جدة وهنّ على النحو التالي: الأولى هبة ماجد رشدي الصفدي من دار الصديقة 7، الثانية لين أحمد صباغ من دار الصديقة 11، الثالثة أسماء حسام مصطفى من دار نهج الإحسان، الرابعة لين عمرو البنا من دار الهدى، الخامسة زينب عبد الكريم سليمان من مسجد الشفا، السادسة جودي محمد سليق من دار الريان، السابعة دلال محمد الجهني من مسجد عمر باصبرين، الثامنة مرام عبدالمجيد الأهدل من مسجد الإيمان، التاسعة وجدان عبد الملك ثابت من دار الصديقة 6، العاشرة أمجاد سعيد يسلم حماد من دار الصديقة 6، والحادية عشرة لبابة محمد الدرة من دار الصديقة 11, والثانية عشرة سراء عمر سهيل من مسجد التوفيق, والثالثة عشرة ياسمين أحمد خلوف من مسجد الملك عبد العزيز.