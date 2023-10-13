لتقليل قوائم الانتظار.. "خالد للعيون" يجري 100 عملية "ساد" بجازان

أجرى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 100 عملية ساد (الماء الأبيض) في مبادرة تطوعية، بهدف تقليل قوائم الانتظار على مستشفيات جازان، بمناسبة اليوم العالمي للبصر.