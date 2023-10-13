لتقليل قوائم الانتظار.. "خالد للعيون" يجري 100 عملية "ساد" بجازان

أجرى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 100 عملية ساد (الماء الأبيض) في مبادرة تطوعية، بهدف تقليل قوائم الانتظار على مستشفيات جازان، بمناسبة اليوم العالمي للبصر.
وتفصيلاً، استمرت المبادرة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 10 /10/ 2023 إلى تاريخ 12 /10 /2023 وتم خلالها إجراء 100 عملية ناجحة ولله الحمد ساعدت على شفاء المراجعين.
ويقيم مستشفى الملك خالد مبادرات تطوعية باستمرار بمختلف مناطق المملكة كانت القصيم والجوف من المناطق السابقة التي أقيمت فيها عمليات مشابهة.
ويحرص مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على تفعيل دور التطوع والتسهيل على المراجعين من التنقل وتحمل أعباء السفر بالقدوم إليهم.