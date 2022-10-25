3 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة بـ37 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن المدينة المنوّرة والدمام والأحساء سجّلت 37 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة وجدة وجازان وينبع والخرج 36 درجة مئوية، وكل من الرياض ووادي الدواسر والقنفذة وحفر الباطن 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها طريف 14 درجة وكل من القريات والطائف وبيشة 15 درجة، ثم تبوك وبريدة وحائل ونجران 16 درجة، وسكاكا والدوادمي والمجمعة 17 مئوية.
وسجّلت الدمام وأبها والباحة وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 90%,