على مساحة مليون م2.. "مدينة الغذاء" بالمدينة.. تجربة تسوق متكاملة وحلول مبتكرة

وبيّن "الشلهوب" أن مدينة الغذاء تُعَد أكبر مشروع متخصص على مستوى المملكة؛ حيث يمتد على مساحة تُقَدّر بمليون متر مربع، تشمل سوق التمور المركزي بمساحة 200 ألف متر مربع، وسوق الخضار والفواكه المركزي بمساحة 800 ألف متر مربع، كما تقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو 970 مليون ريال، مضيفًا أنه تم الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة الغذاء في مايو 2023؛ حيث سيتم تنفيذه على عدة مراحل، كما تم إتمام المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية خلال الربع الرابع من العام نفسه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال البنية الفوقية للمرحلة الأولى في الربع الرابع من عام 2024؛ مشيرًا إلى هذا الجدول الزمني يعكس الجهود المستمرة لضمان تقدم سلس وفعال في تنفيذ أعمال المشروع.