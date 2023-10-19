محلل سياسي لـ"سبق": "قمة الخليج وآسيان" خطوة مميزة للتنمية واقتناص الفرص الواعدة

وأضاف "الشهري" من المركز الإعلامي للقمة: من شأن هذا التكتل أن يُعزز التنمية المستدامة واقتناص الفرص الواعدة في هذه البلدان والتي تحمل تطلعات نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار، وذلك بالتعاون والشراكة مع دول الخليج العربية التي تسعى إلى علاقات استراتيجية مع تلك الدول بالإضافة إلى تبادل التجارة والاستثمار وأمن الطاقة والتصدير والأيدي العاملة".