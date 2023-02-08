"وزير النقل": "مترو الرياض" هو أكبر مشروع في التاريخ نُفّذ كمرحلة واحدة

أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن مشروع المترو الذي يجري تنفيذه وهو في مراحل متقدمة يُعتبر من أعظم مشاريع المترو في العالم، وقد يكون أكبر مشروع مترو في التاريخ نُفّذ كمرحلة واحدة، وقبل أن ينتهي هناك خطط للتوسعات فيه.