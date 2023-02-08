"وزير النقل": "مترو الرياض" هو أكبر مشروع في التاريخ نُفّذ كمرحلة واحدة

أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن مشروع المترو الذي يجري تنفيذه وهو في مراحل متقدمة يُعتبر من أعظم مشاريع المترو في العالم، وقد يكون أكبر مشروع مترو في التاريخ نُفّذ كمرحلة واحدة، وقبل أن ينتهي هناك خطط للتوسعات فيه.
وأضاف "الجاسر" أن المشروع قد يكون استغرق وقتًا أكثر من المخطط له، لكن الزملاء بالهيئة الملكية يقومون بكل الجهود لتسريع انطلاقه.. وبالاطلاع على مستوى هذا المشروع؛ سيكون إضافة على المستوى الوطني وسيستفيد ساكنو وزائري الرياض منه بشكل كبير في تحسين جودة الحياة بالمدينة.
وتابع في مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت أن انطلاق الحافلات بشكل رسمي سيكون خلال الشهر المقبل، ونسبة الإنجاز في المشروع متقدمة جدًّا وهي مسألة أشهر لانطلاق أول خدمة وستعلن الهيئة في الوقت المناسب بداية هذه الخدمات.