محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمحافظة ويشيد بمبادرة عمليات العظام بالشراكة مع القطاع الثالث

‬استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد الملا، ورئيس مجلس إدارة جمعية "تكامل" الصحية الدكتور علي بن محمد الشمراني، والرئيس التنفيذي الطبي لشركة أيد الطبية الدكتور رشيد البلاع، واستشاري العظام الدكتور ثامر الريس وعددًا من منسوبي الجهات.