محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمحافظة ويشيد بمبادرة عمليات العظام بالشراكة مع القطاع الثالث

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي الدكتور خالد بن محمد الملا، ورئيس مجلس إدارة جمعية "تكامل" الصحية الدكتور علي بن محمد الشمراني، والرئيس التنفيذي الطبي لشركة أيد الطبية الدكتور رشيد البلاع، واستشاري العظام الدكتور ثامر الريس وعددًا من منسوبي الجهات.
ونوَّه بالدعم غير المحدود والسخي والمستمر الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -حفظها الله- مستمعًا خلال اللقاء لمبادرة تكاملية بين الجهات لإجراء عمليات وجراحات العظام للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية في المفاصل.
وأشاد سموّه بهذه المبادرة، مؤكدًا دعمه لها لتقليل قوائم الانتظار وتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن للمواطنين والمقيمين الذين تحتاج حالاتهم لتدخل جراحي، ومثمنًا في الوقت ذاته دور القطاع الثالث ورجال الأعمال في تفعيل هذه المبادرة التي تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي إيجابي مستدام في تقديم الخدمات الصحية.
بدورهم، قدّم ممثلو الجهات شكرهم الجزيل لسمو محافظ الأحساء على دعم المبادرة، مؤكدين أن هذا غير مستغرب على سموّه وعلى توجيهاته السديدة.