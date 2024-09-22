سمو رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة الذكرى الـ94 لليوم الوطني

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc باسمه ونيابةً عن منسوبي المجموعة أسمى آيات التَّهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة مرور 94 عاما على توحيد وطننا الغالي الذي أنعم الله علينا فيه بلحظات تاريخية خالدة، نابعة من عظمة قادة بلادنا المباركة وتميّز شعبها الوفي، التي أضحت واحةً للتطور والتَّميز وقلعةً للسلام والإنسانية، وتحقيق الريادة إقليمياً ودُولياً في كافة المجالات.