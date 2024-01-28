حائل.. معالجة التشوُّه البصري في عددٍ من المواقع بالمنطقة

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة، المهندس سعود آل علي؛ أن أعمال معالجة التشوُّهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري؛‏من خلال معالجة "431" موقعًا في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة "195" من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة "90" موقعًا لصيانة الحدائق والمنتزهات، و"7" بلاغات للمياه والمستنقعات، ونظافة "246" من الأماكن العامة، ومعالجة "12" موقعًا للحيوانات والحشرات، وكذلك رفع "15" سيارة تالفة؛ ليتم إنجاز ما نسبته "98٪" من البلاغات، ويحقّق رضا للمستفيدين تجاوز "93%".