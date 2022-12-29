السعودية للكهرباء: أقل من 1% نسبة البلاغات قيد المعالجة في مشروعاتنا بمدينة الرياض

وإشارة إلى تقرير مؤشرات أداء الجهات المصدرة لرخص الحفر في مدينة الرياض لشهر نوفمبر 2022 الصادر من أمانة منطقة الرياض، بيّنت السعودية للكهرباء أن عدد البلاغات قيد المعالجة تمثل أقل من 1 % من رخص الحفر المصدرة، وأكدت أن إغلاق البلاغات يتطلب إنهاء الأعمال الميدانية بما يتوافق مع طبيعة تنفيذ أعمال تمديد الشبكات الكهربائية.