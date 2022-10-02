شاهد من "كهوف" شدا الأسفل.. "غرفة المخواة" تحتفي بيوم القهوة العالمي

وزاد: في جبل شدا الذي يُعتبر أحد أهم مَواطن زراعتها في منطقة الباحة تنامى الاهتمام بزراعة شجرة البن، فجاءت هذه الاحتفالية السنوية لتعزز من تلك الجهود، مؤكدًا أن مناسبة يوم القهوة تدعم نشاط زراعة البن، وتشهر طرق تحضير القهوة وإعدادها والصناعات القائمة عليها، وبالتالي طرق تسويقها وتسهيل الاستثمار فيها كمنتج محلي، فضلًا عن الجانب الثقافي المتعلق بطرق تقديمها للضيوف.