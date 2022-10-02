شاهد من "كهوف" شدا الأسفل.. "غرفة المخواة" تحتفي بيوم القهوة العالمي

احتفت غرفة المخواة بمناسبة اليوم العالمي للقهوة بتنظيم مهرجان صناعة القهوة، برعاية محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وبحضور رئيس مجلس الإدارة ماشي العُمري، وعدد من ملاك مزارع البن والإعلاميين، وذلك في استراحة الكهوف بجبل شدا الأسفل.
وشهدت الاحتفالية توافد المهتمين والإعلاميين، وأعادت الحراك السياحي والزراعي إلى الواجهة مجددًا، حيث اشتملت على العديد من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى التعريف بأنواع القهوة العربية وطرق تحضيرها وظروف صناعتها، فضلًا عن ارتباطها بالقيم العربية الأصيلة.
وأوضح رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمخواة ماشي العُمري أن هذا الاحتفال السنوي يأتي ليؤكد الاهتمام بالمنتج المحلي، ويعزز من مكانة القهوة السعودية التي تشكل موروثًا غنيًا لنا كمواطنين سعوديين.
وأضاف أن القهوة ترتبط بالإرث الثقافي للمملكة، وتجسِّد تاريخًا حافلًا بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في القصائد وحتى في الأغاني والأمثال الشعبية، وقد غدت القهوة اليوم عنصرًا رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامةً ثقافيةً تتميز بها المملكة.
وزاد: في جبل شدا الذي يُعتبر أحد أهم مَواطن زراعتها في منطقة الباحة تنامى الاهتمام بزراعة شجرة البن، فجاءت هذه الاحتفالية السنوية لتعزز من تلك الجهود، مؤكدًا أن مناسبة يوم القهوة تدعم نشاط زراعة البن، وتشهر طرق تحضير القهوة وإعدادها والصناعات القائمة عليها، وبالتالي طرق تسويقها وتسهيل الاستثمار فيها كمنتج محلي، فضلًا عن الجانب الثقافي المتعلق بطرق تقديمها للضيوف.
وبيّن "العُمري" أنه من منطلق المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي والوطني، جاءت تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية" من قبل قيادتنا الحكيمة.
يشار إلى أن البن الشدوي يُعدّ أحد أفضل أنواع البن على مستوى المملكة؛ حيث كانت القهوة المفضلة للمؤسس طيب الله ثراه.
وكانت "سبق" قد نشرت بعنوان "من موقع البن المفضل لـ"المؤسس".. "الشدوي" يحكي قصة جبلين ويناشد"، ذكر فيه الإعلامي والباحث ناصر الشدوي، الجبل الذي اشتهر سابقًا بزراعته وإنتاجه للبن الشدوي، والذي وصلت شهرته لأن يختار الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- قهوته من بُن جبل شدا، ويفضل البن الشدوي، كما ذكر حمد الجاسر في كتابه في سراة غامد وزهران ص 66".