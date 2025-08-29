بالصور.. حافلات تعليم الطائف تتزيّن بعبارات "العودة للمدارس" وتستعد لنقل الطلاب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن جاهزية حافلات النقل التعليمي بكامل طاقتها، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شملت الاستعدادات تجهيز وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من كفاءة الحافلات في نقل طلاب التعليم العام وذوي الإعاقة.