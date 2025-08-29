بالصور.. حافلات تعليم الطائف تتزيّن بعبارات "العودة للمدارس" وتستعد لنقل الطلاب

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن جاهزية حافلات النقل التعليمي بكامل طاقتها، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شملت الاستعدادات تجهيز وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من كفاءة الحافلات في نقل طلاب التعليم العام وذوي الإعاقة.
وتزيّنت الحافلات بعبارات ترحيبية بمناسبة العودة للدراسة، في مشهد يبعث البهجة ويعزز الاستعداد الميداني لاستقبال الطلاب والطالبات مع أولى رحلاتهم الدراسية.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية التزام المتعهدين بمعايير النقل، واشتراطات الأمن والسلامة، والنظافة، لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومريحة بجودة عالية، تسهم في دعم المسيرة التعليمية.
وقال الغامدي: "سلامة الحافلات تمثل حجر الأساس لرحلة مدرسية آمنة"، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات عامًا دراسيًا حافلًا بالجد والاجتهاد والنجاح.