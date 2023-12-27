شاهد.. مناظر طبيعية ساحرة لنباتات برية ترسم لوحات بانورامية في روضة الخفيسة بسدير

ويمكن الوصول إلى الروضة عن طريق (المجمعة- الأرطاوية)؛ حيث يسلك قاصدها طريق "المجمعة- الكويت"، وعند قطع مسافة 50 كلم من الطريق يتجه جنوبًا مع طريق صحراوي ليصل للروضة بعد ٢٢ كلم من الأسفلت.