شاهد.. مناظر طبيعية ساحرة لنباتات برية ترسم لوحات بانورامية في روضة الخفيسة بسدير

رسمت النباتات البرية في روضة الخفيسة بسدير، مناظر طبيعية ساحرة على ضفاف جبال المجزل شرق المجمعة، مشكّلة لوحات بانورامية على صورة أغصان أشجار حطت رحالها على وجه الأرض.
وأبهرت مشاهد الروضة وأوديتها التي تزينت بالخضرة، المهتمين ومحبي الطبيعة؛ إذ شكّلت في صور التُقطت من الجو مناظر جمالية ساحرة وأشكالًا بديعة شبيهة بأغصان الأشجار وشعب المرجان.
وتبدو الصور الجوية للروضة وأوديته التي التقطها المصور محمد الطويل وخص بها "سبق"، كأن تلك النباتات أغصان أشجار تمشي على الأرض على هيئة رسومات متناسقة، في شكل جمالي خلاب.
وتأتي هذه اللقطات البديعة بعيدًا عن أضواء المدينة، لتعطي صورة واضحة لعظيم صنع الخالق سبحانه وتعالى.
وتعد روضة "الخفيسة" إحدى الرياض الجميلة في منطقة سدير؛ حيث تقع شرق محافظة المجمعة وشمال بلدة الشحمة بالقرب من جبال مجزل، وهي ذات مساحة كبيرة.
ويمكن الوصول إلى الروضة عن طريق (المجمعة- الأرطاوية)؛ حيث يسلك قاصدها طريق "المجمعة- الكويت"، وعند قطع مسافة 50 كلم من الطريق يتجه جنوبًا مع طريق صحراوي ليصل للروضة بعد ٢٢ كلم من الأسفلت.