"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لإسعاف الحالات الطارئة في إثيوبيا والصومال واليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الطبية الدولية "IMC"، وبموجب هذا التوقيع يتم تسليم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم البالغة 915,000 دولار أمريكي في مسابقة "لاعبون بلا حدود" التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، على أن تصرف في دعم التدخل السريع في حالات الطوارئ والكوارث والحروب في كلٍّ من: جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والجمهورية اليمنية.