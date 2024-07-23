قدّم الشكر لمرور وشرطة العاصمة.. "الحربي": ملاحظة واحدة بشأن تنظيم المرور في الرياض

ويمضي الكاتب راصدًا ويقول: "إضافة إلى ما أصبحنا نلمسه واقعاً على الطرق، فإن مرور وشرطة الرياض تمارس بشكل حثيث مهام التوعية المرورية والتوعية ضد الحوادث مرورية كانت أو جنائية من خلال نشراتها وتحذيراتها وتنبيهاتها، سواء بالرسائل المباشرة أو من خلال وسائل تواصلها الاجتماعية، وهذا سهل علينا كثيراً عملية التحرك، وبالتالي ارتفاع معدلات السلامة العامة، ووصول الناس وحركتهم بكل سهولة ويسر، وانخفاض معدلات الحوادث أو الإغلاقات المرورية، هذا الفعل المتوقع من قبلنا مسبقاً، هو نتاج أعمال مرور وشرطة الرياض في كونهم سباقين إلى التعامل مع الحدث قبل وقوعه، وكل هذا لا يمكن أن يأتي إلا من خلال دراسات وتوصيات تقوم بها إدارة المرور في الرياض، جعلتهم يضعون الخطط المناسبة للتعامل مع كل حدث وكيفية معالجته والوقاية من أية آثار سلبية له".