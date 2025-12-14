القنصلية الأمريكية بجدة تبرز دعمها لصناعة السينما والإبداع بالمملكة

وأكّدت القنصلية التزام البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد الإبداعي المتنامي في المملكة، من خلال برامج تطوير مهني متخصصة وفعّالة. ويشمل ذلك التعاون المستمر مع صنّاع الإعلام العالميين، والتلفزيون الإبداعي الأفريقي، والمبادرة الإعلامية للشرق الأوسط، التي ينفذها كل من "الفيلم المستقل" ومدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا — وهي برامج تهدف إلى ربط صانعي الأفلام بالمتخصصين في الصناعة الأمريكية، وتعزيز التعاون الإبداعي والتجاري بين البلدين.