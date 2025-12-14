القنصلية الأمريكية بجدة تبرز دعمها لصناعة السينما والإبداع بالمملكة

سلّطت القنصلية العامة الأمريكية في جدة الضوء على الجهود الأمريكية في مجالات السينما، والتقنيات الإبداعية، وصناعة الترفيه، وذلك على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مؤكدة الدور المتميز والمستمر للولايات المتحدة كمركز عالمي للسرد القصصي والابتكار الإبداعي.
وأكّدت القنصلية التزام البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد الإبداعي المتنامي في المملكة، من خلال برامج تطوير مهني متخصصة وفعّالة. ويشمل ذلك التعاون المستمر مع صنّاع الإعلام العالميين، والتلفزيون الإبداعي الأفريقي، والمبادرة الإعلامية للشرق الأوسط، التي ينفذها كل من "الفيلم المستقل" ومدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا — وهي برامج تهدف إلى ربط صانعي الأفلام بالمتخصصين في الصناعة الأمريكية، وتعزيز التعاون الإبداعي والتجاري بين البلدين.
وقال ستيفن إيبيلي، رئيس قسم الشؤون الثقافية والإعلامية بالقنصلية: "إن هذه المبادرات تعكس التزامنا المشترك بدعم الطموحات الإبداعية للمملكة، وضمان استمرار حضور الابتكار والخبرة والموهبة الأمريكية في هذه الشراكة الديناميكية والمتنامية".
ويعكس مهرجان هذا العام أيضًا استمرار نمو الشراكات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما تسهم مشاركة الهيئة العامة للسينما السعودية في السوق الأمريكي للأفلام في توسيع فرص الإنتاج المشترك، والاستثمار، وتعزيز العلاقات التجارية والإبداعية بين البلدين.