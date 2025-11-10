شركة بشرى الخير تستعرض خدماتها في مؤتمر ومعرض الحج

واستعرض جناح شركة بشرى الخير لخدمات الإسناد، إحدى شركات الزمازمة أبرز الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك المنصة الرقمية المتخصصة في إدارة وتوزيع ماء زمزم على الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة، والتي تهدف إلى ضبط عمليات التوزيع وضمان وصول الكميات المستحقة في الوقت المناسب. كما تم تقديم معلومات إثرائية لتأمين ماء زمزم لمساكن الحجاج كخدمة إضافية، مع توفير الخدمة على مدار العام ، إضافة إلى خدمات الدعم والإسناد التي تقدمها الشركة لشركات تقديم الخدمة .