شركة بشرى الخير تستعرض خدماتها في مؤتمر ومعرض الحج

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - شاركت بشرى الخير لخدمات الإسناد، إحدى شركات الزمازمة، في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج بمدينة جدة، تحت شعار "من مكة إلى العالم" وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.
صرح رئيس مجلس الإدارة، الدكتور أيمن بن صالح فاضل، قائلاً: "تعكس مشاركة بشرى الخير لخدمات الإسناد، إحدى شركات الزمازمة التزامنا بتقديم خدمات متميزة تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن. ونعرض للعالم ما تقدمه من خدمات مبتكرة وفعالة."
وأضاف: "يعتبر المؤتمر فرصة للتواصل الفعال مع العديد من الجهات، مما يسهم في تبادل الأفكار والخبرات ويعزز من تقديم حلول تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين."
من جانبه،أكد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الزمازمة الدكتور هشام بن عبد الله كوشك، أن مشاركة بشرى الخير في المعرض تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع جميع القطاعات وإبراز دورنا في تحقيق أعلى معايير الجودة في خدمات السقيا وخدمات الدعم والإسناد . كما أشار إلى أن هذه المشاركة تتماشى مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تحسين تجربة الحاج والمعتمر وتعزيز الخدمات المقدمة لهم .
واستعرض جناح شركة بشرى الخير لخدمات الإسناد، إحدى شركات الزمازمة أبرز الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك المنصة الرقمية المتخصصة في إدارة وتوزيع ماء زمزم على الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة، والتي تهدف إلى ضبط عمليات التوزيع وضمان وصول الكميات المستحقة في الوقت المناسب. كما تم تقديم معلومات إثرائية لتأمين ماء زمزم لمساكن الحجاج كخدمة إضافية، مع توفير الخدمة على مدار العام ، إضافة إلى خدمات الدعم والإسناد التي تقدمها الشركة لشركات تقديم الخدمة .
كما عرض الجناح إحصائيات موسم الحج 1445 هـ، حيث خدمت الشركة أكثر من 1,677,381 حاجًا، مع توزيع أكثر من (100.000.000) مائة مليون عبوة من ماء زمزم خلال المواسم الثلاثة الأخيرة إضافة إلى توفير أكثر من (5000) فرصة عمل موسمية لأبناء وبنات الوطن ، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة.