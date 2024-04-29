"الأرصاد" يُنبّه جميع مناطق السعودية: أمطار غزيرة وعواصف ترابية ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الليث وأضم وميسان وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا غزيرة على الخرمة والمويه والطائف، وأمطارًا خفيفة على الكامل والعاصمة المقدسة والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.