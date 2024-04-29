"الأرصاد" يُنبّه جميع مناطق السعودية: أمطار غزيرة وعواصف ترابية ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وشملت التنبيهات جميع مناطق السعودية؛ إذ تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وعواصف ترابية، ورياحًا شديدة، تستمر حتى مساء الثلاثاء.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الليث وأضم وميسان وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا غزيرة على الخرمة والمويه والطائف، وأمطارًا خفيفة على الكامل والعاصمة المقدسة والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والحناكية والمهد ووادي الفرع. وتشهد أمطارًا خفيفة على العلا وخيبر والعيص والحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة طريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة وعواصف ترابية ورياحًا نشطة مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر. وتشهد أمطارًا متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد عوالق ترابية مع شبه انعدام في الرؤية، وأمطارًا متوسطة وسيولاً. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة وعواصف ترابية مع رياح نشطة وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 12 من ظهر الثلاثاء. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء وتبوك والبدع وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.