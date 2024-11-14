في رابع أيام مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي، NHC توقع 17 اتفاقية وشراكة مع عدد من الشركات لتعزيز وجهاتها العمرانية

وقد وقّعت NHC مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للفعاليات، كما عقدت سلسلة من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات البارزة، شملت شركة ليدار وشركة أزهر وشركة العوالي، كما أبرمت الشركة اتفاقيات مع الشركة الخليجية للتعمير، وشركة الديار العربية، وشركة ذهب للتطوير العقاري، وشركة أبياتنا العقارية، ومخطط سما لروسان، وشركة خليج الرواد للمقاولات. وتأتي هذه الشراكات لتعزيز وتنمية وجهات NHC العمرانية. وفي مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، عقدت NHC اتفاقية تعاون مع ويكاب بعد دراسة شاملة لسلاسل الإمداد.