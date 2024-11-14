في رابع أيام مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي، NHC توقع 17 اتفاقية وشراكة مع عدد من الشركات لتعزيز وجهاتها العمرانية

أعلنت NHC في معرض سيتي سكيب العالمي عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات والشركات المحلية والعالمية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز خدماتها وتوسيع شراكاتها لدعم وجهاتها العمرانية بمزيد من المرافق والخدمات النوعية.
وقد وقّعت NHC مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للفعاليات، كما عقدت سلسلة من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات البارزة، شملت شركة ليدار وشركة أزهر وشركة العوالي، كما أبرمت الشركة اتفاقيات مع الشركة الخليجية للتعمير، وشركة الديار العربية، وشركة ذهب للتطوير العقاري، وشركة أبياتنا العقارية، ومخطط سما لروسان، وشركة خليج الرواد للمقاولات. وتأتي هذه الشراكات لتعزيز وتنمية وجهات NHC العمرانية. وفي مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، عقدت NHC اتفاقية تعاون مع ويكاب بعد دراسة شاملة لسلاسل الإمداد.
كما شملت الاتفاقيات شراكات مع شركات متخصصة في الصناعة والخدمات اللوجستية، مثل الزامل للصناعة والتجارة والنقل، وASSAF Industry Company، وRAK Ceramics، مما يعزز من قدرات NHC في توفير خدمات متقدمة داخل الوجهات العمرانية. وتضمنت الاتفاقيات أيضًا تعاونًا مع EXA ورمل الثرى وHoneywell لتقديم حلول متكاملة في مجالات متعددة تشمل الطاقة والتقنية والبنية التحتية.
تعكس هذه الاتفاقيات التزام NHC بتطوير وجهات عمرانية متكاملة للسكن والاستثمار والأعمال، مؤكدةً دورها الريادي كأكبر مطور عقاري في المملكة، ومساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال توفير حلول عمرانية مستدامة تدعم التنمية الشاملة وترتقي بجودة الحياة.