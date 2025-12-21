اليوم العالمي للتضامن الإنساني.. قيمة إنسانية وأخلاقية مشتركة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة

ويسلط هذا اليوم الضوء على ضرورة التعاون بين الدول والمجتمعات والأفراد لمواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها النزاعات، والكوارث الإنسانية، والتغير المناخي، والأزمات الاقتصادية والصحية، حيث يشكّل التضامن الإنساني ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء مستقبل أكثر إنصافًا، في ظل تأكيد المختصين أن التضامن الإنساني يتجاوز حدود الجغرافيا والعرق والدين، ليعكس وحدة المصير الإنساني، من خلال دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتمكين المجتمعات المتضررة، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الإغاثة والتنمية والعمل الإنساني.